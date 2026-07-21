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VS en China willen in september over AI praten, meldt Reuters

Economie
door anp
dinsdag, 21 juli 2026 om 13:52
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BEIJING (ANP) - De Verenigde Staten en China zijn van plan om in september gesprekken te voeren over kunstmatige intelligentie (AI), meldt persbureau Reuters op basis van ingewijden. Beide grootmachten worstelen met de vraag hoe ze de risico's kunnen beperken die voortkomen uit elkaars steeds krachtigere AI-modellen.
De besprekingen vinden waarschijnlijk plaats voorafgaand aan het bezoek van de Chinese president Xi Jinping aan de VS op 24 september, aldus de bronnen. De data staan volgens hen nog niet definitief vast.
De gesprekken, die een belangrijke uitkomst waren van de top tussen de Amerikaanse president Donald Trump en Xi in mei, zouden vanuit de VS worden geleid door minister van Financiën Scott Bessent. Wie er verder aan deelnemen, de agenda en de locatie zijn nog niet bekend. De voorbereidingen bevinden zich volgens sommige bronnen nog in een beginfase.
De VS en China maken zich als economische, politieke en militaire rivalen steeds meer zorgen over elkaars AI-capaciteiten.
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