VS en India akkoord over handelsdeal, meldt Trump

WASHINGTON (ANP) - De Verenigde Staten hebben een handelsdeal gesloten met India. Dit meldt president Donald Trump maandag op zijn socialemediaplatform Truth Social, na een gesprek met de Indiase premier Narendra Modi.

Trump stelt dat de landen hebben afgesproken dat de Amerikaanse importheffing op Indiase goederen wordt verlaagd van 25 naar 18 procent. India zal volgens hem heffingen op producten uit de VS verlagen naar nul.

India gaat volgens Trump ook stoppen met het kopen van Russische olie en gaat in plaats daarvan veel meer Amerikaanse olie kopen. Mogelijk geldt dit laatste ook voor olie uit Venezuela. "Dit zal helpen om de oorlog in Oekraïne te beëindigen", schrijft Trump in zijn bericht. Zondag stelde Trump al dat India olie uit Venezuela gaat kopen, in plaats van uit Iran.

Verder gaat India volgens hem ook veel meer producten uit de Verenigde Staten kopen. Ook zou New Delhi voor ruim 500 miljard dollar aan onder meer Amerikaanse energie, technologie, landbouwproducten en kolen kopen.