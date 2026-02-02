Thialf prijst zichzelf aan voor olympisch schaatstoernooi in 2030

ARNHEM (ANP) - Nederland stelt alles in het werk om Thialf aan te prijzen als locatie voor de Olympische Winterspelen van 2030. De Winterspelen vinden over vier jaar plaats in de Franse Alpen, waar geen geschikt ijsstadion aanwezig is. Het ijsstadion in Heerenveen wordt gezien als één van de twee locaties waar over vier jaar het schaatstoernooi kan worden gehouden. Verschillende betrokken Nederlandse partijen zullen de Franse organisatoren deze week informatie overhandigen waarmee ze hopen af te dwingen dat de keuze op Thialf valt.

De organisatoren van de Winterspelen in 2030 zijn al herhaaldelijk op bezoek geweest in Thialf. De Franse regio Alpes-Provence probeert de meest geschikte locatie voor het langebaanschaatsen te vinden en kijkt daarom over de grenzen. Behalve Thialf zou het Italiaanse Turijn ook een alternatief zijn. Daar vond het olympische schaatstoernooi in 2006 plaats.

Het Franse organisatiecomité gaat binnenkort de verschillende schaatslocaties beoordelen, waarna ook de financiële aspecten worden gewogen. Een definitief besluit valt waarschijnlijk in de zomerperiode.