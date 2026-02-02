ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Thialf prijst zichzelf aan voor olympisch schaatstoernooi in 2030

Sport
door anp
maandag, 02 februari 2026 om 18:41
anp020226180 1
ARNHEM (ANP) - Nederland stelt alles in het werk om Thialf aan te prijzen als locatie voor de Olympische Winterspelen van 2030. De Winterspelen vinden over vier jaar plaats in de Franse Alpen, waar geen geschikt ijsstadion aanwezig is. Het ijsstadion in Heerenveen wordt gezien als één van de twee locaties waar over vier jaar het schaatstoernooi kan worden gehouden. Verschillende betrokken Nederlandse partijen zullen de Franse organisatoren deze week informatie overhandigen waarmee ze hopen af te dwingen dat de keuze op Thialf valt.
De organisatoren van de Winterspelen in 2030 zijn al herhaaldelijk op bezoek geweest in Thialf. De Franse regio Alpes-Provence probeert de meest geschikte locatie voor het langebaanschaatsen te vinden en kijkt daarom over de grenzen. Behalve Thialf zou het Italiaanse Turijn ook een alternatief zijn. Daar vond het olympische schaatstoernooi in 2006 plaats.
Het Franse organisatiecomité gaat binnenkort de verschillende schaatslocaties beoordelen, waarna ook de financiële aspecten worden gewogen. Een definitief besluit valt waarschijnlijk in de zomerperiode.
loading

POPULAIR NIEUWS

71918351 l

Onderzoek onthult 3 gedragingen die verband houden met echtscheiding. Dit is waarom ze schadelijk kunnen zijn.

NLSD6UDRJJEALHE2UDY3TUJGMQ

Republikeinse aanhang laat Trump massaal vallen

Scherm­afbeelding 2026-02-02 om 06.21.28

Berichten uit Iran: Vrouwen verkracht, gemarteld en verbrand

images

Rijke man (65) wilde grotere penis. Nu is hij dood

ANP-150596429

Natuurlijke Ozempic? ultrabewerkt eten sloopt je lichaam, maar dit zaadje biedt tegenwicht

IMG_2337

Zolang duurt het voordat je kat je vergeet

Loading