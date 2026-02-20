VS en Indonesië sluiten handelsakkoord

WASHINGTON (ANP/AFP/BLOOMBERG) - De Verenigde Staten en Indonesië hebben een handelsakkoord gesloten. Het akkoord voorziet onder meer in een tarief van 19 procent voor Indonesische goederen die de VS binnenkomen.

Het Zuidoost-Aziatische land met meer dan 280 miljoen inwoners werd voor de overeenkomst bedreigd met een mogelijk tarief van 32 procent.

De overeenkomst schrapt ook de verhoogde invoerrechten op sommige Indonesische exportproducten, waaronder palmolie, specerijen en farmaceutische producten. Indonesië verbindt zich er ook toe belemmeringen voor Amerikaanse landbouwproducten op zijn markt weg te nemen. Het land stemde ook in met aankopen van Amerikaanse energie, landbouwproducten en aan de luchtvaart gerelateerde goederen ter waarde van 33 miljard dollar, waaronder vliegtuigen van de Amerikaanse fabrikant Boeing.

Zeldzame mineralen

Indonesië heeft ook aangegeven Amerikaanse bedrijven toe te staan belangrijke zeldzame mineralen te winnen onder voorwaarden die vergelijkbaar zijn met die voor binnenlandse investeerders. Ook worden de beperkingen op buitenlands eigendom voor Amerikaanse investeerders in sectoren zoals mijnbouw, omroep en financiële dienstverlening afgeschaft.

Trump zei in juli vorig jaar al dat hij een akkoord had bereikt met Indonesië, maar de ondertekening liep eind 2025 vast. Dat kwam volgens Amerikaanse functionarissen doordat Indonesië terugkrabbelde op sommige toezeggingen. Indonesische functionarissen schreven de vertragingen echter toe aan de sluiting van de Amerikaanse overheid en zeiden dat de gesprekken vlot verliepen.