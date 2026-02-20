ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

VS en Indonesië sluiten handelsakkoord

Economie
door anp
vrijdag, 20 februari 2026 om 8:08
anp200226048 1
WASHINGTON (ANP/AFP/BLOOMBERG) - De Verenigde Staten en Indonesië hebben een handelsakkoord gesloten. Het akkoord voorziet onder meer in een tarief van 19 procent voor Indonesische goederen die de VS binnenkomen.
Het Zuidoost-Aziatische land met meer dan 280 miljoen inwoners werd voor de overeenkomst bedreigd met een mogelijk tarief van 32 procent.
De overeenkomst schrapt ook de verhoogde invoerrechten op sommige Indonesische exportproducten, waaronder palmolie, specerijen en farmaceutische producten. Indonesië verbindt zich er ook toe belemmeringen voor Amerikaanse landbouwproducten op zijn markt weg te nemen. Het land stemde ook in met aankopen van Amerikaanse energie, landbouwproducten en aan de luchtvaart gerelateerde goederen ter waarde van 33 miljard dollar, waaronder vliegtuigen van de Amerikaanse fabrikant Boeing.
Zeldzame mineralen
Indonesië heeft ook aangegeven Amerikaanse bedrijven toe te staan belangrijke zeldzame mineralen te winnen onder voorwaarden die vergelijkbaar zijn met die voor binnenlandse investeerders. Ook worden de beperkingen op buitenlands eigendom voor Amerikaanse investeerders in sectoren zoals mijnbouw, omroep en financiële dienstverlening afgeschaft.
Trump zei in juli vorig jaar al dat hij een akkoord had bereikt met Indonesië, maar de ondertekening liep eind 2025 vast. Dat kwam volgens Amerikaanse functionarissen doordat Indonesië terugkrabbelde op sommige toezeggingen. Indonesische functionarissen schreven de vertragingen echter toe aan de sluiting van de Amerikaanse overheid en zeiden dat de gesprekken vlot verliepen.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-468221915

Eerst het stopcontact of eerst je smartphone? Zo verniel je ongemerkt je batterij

266677744_m

De Russische economie bevindt zich in de dodenzone

64291665_m

Ozempic, kilo’s kwijt – maar ook je tanden? Amerikaanse tandarts slaat alarm

ANP-549621058

Jetten-I is er alleen voor de rijken, vrijheidsbijdrage treft verpleegkundige harder dan Kamerlid: ‘De pijn wordt oneerlijk verdeeld’

174000265_m

Deze 8 klachten kunnen vroege signalen van longkanker zijn

anp190226149 1

Advocatenpaar Knoops beschuldigd van dure wanprestatie door ex-cliënt

Loading