Onderzoek in voormalige woning ex-prins Andrew voortgezet

Het onderzoek naar activiteiten van Andrew Mountbatten-Windsor wordt voortgezet in zijn voormalige woning in het park van Windsor, de Royal Lodge. De politie heeft bekendgemaakt dat het onderzoek in zijn huidige woning op het landgoed Sandringham in Norfolk is afgerond.

Ex-prins Andrew werd daar donderdagochtend aangehouden in verband met zijn nauwe banden met de overleden zedendelinquent en investeerder Jeffrey Epstein . Media meldden dat Andrew ervan wordt verdacht vertrouwelijke informatie te hebben gegeven aan Epstein toen hij handelsgezant was in de jaren 2001-2011. Andrew heeft herhaaldelijk gezegd niets verkeerd te hebben gedaan.

Hij werd na elf uur vrijgelaten. Het was donderdag zijn 66e verjaardag. Hij woont sinds begin deze maand op het landgoed Sandringham. Hij vertrok uit de Royal Lodge die vlakbij Windsor Castle staat. In oktober werden zijn titels afgenomen als gevolg van de affaire. Ook zijn ex-vrouw Sarah Ferguson had nauwe relaties met Epstein.