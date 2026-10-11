ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

VS geven 4 miljoen vaten olie vrij om verstoringen door Isaias

Economie
door anp
anp111026058 1
Volg ons op Google Nieuws
WASHINGTON (ANP/AFP) - De Verenigde Staten hebben toestemming gegeven om maximaal 4 miljoen vaten ruwe olie vrij te geven vanuit de strategische reserves. Daarmee moeten de leveringsproblemen worden opgevangen die de storm Isaias in het zuidoosten van het land heeft veroorzaakt.
De storm kwam vrijdagavond (lokale tijd) aan als orkaan in de staat Florida. De olieproductie in het gebied rond de Amerikaanse Golfkustregio is ernstig verstoord geraakt door Isaias. Energieminister Chris Wright zei dat de oliebedrijven ExxonMobil en BP als onderdeel van de "noodruil" elk maximaal 2 miljoen vaten krijgen "om de raffinaderijactiviteiten in stand te houden". Volgend jaar moeten ze ruwe olie teruggeven aan de reserves. Daarbij moeten ze volgens het ministerie van Energie een "premie" betalen boven op de geleende hoeveelheid.
Sinds de oorlog tegen Iran is eerder al een beroep gedaan op de strategische reserves van de VS. De voorraad is inmiddels gedaald tot het laagste niveau sinds 1982.
loading

POPULAIR NIEUWS

yesilgoz vvd sluit samenwerking met pvv niet op voorhand uit1692359784

Yeşilgöz beloofde VVD-kiezers: niet met Pro. Nu wil ze het wél, op één voorwaarde (en bij stikstof zelfs zonder)

radiatorventilator_header_AI

Spaargeld bij deze vijf banken? Je loopt mogelijk honderden euro’s rente mis

ANP-567028866

In deze polder staan ineens ruim 200 ooievaars, en de reden zit onder het gras

shutterstock_2748634255

Je betaalt voor ‘extra vierge’ olijfolie, maar 15 van de 27 geteste flessen maken die belofte niet waar

nederlands meisje verongelukt in spanje1439243769

Overwinteren of verhuren in Spanje? Door de verkiezingen van 29 november kunnen je huurregels midden in de winter veranderen

energieverbruik per persoon gedaald tot laagste niveau sinds 19701696890030

Wordt de ene kamer bloedheet en blijft de andere koud? Dan stook je mogelijk tot 15 procent te veel

Loading