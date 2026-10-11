VS geven 4 miljoen vaten olie vrij om verstoringen door Isaias

WASHINGTON (ANP/AFP) - De Verenigde Staten hebben toestemming gegeven om maximaal 4 miljoen vaten ruwe olie vrij te geven vanuit de strategische reserves. Daarmee moeten de leveringsproblemen worden opgevangen die de storm Isaias in het zuidoosten van het land heeft veroorzaakt.

De storm kwam vrijdagavond (lokale tijd) aan als orkaan in de staat Florida. De olieproductie in het gebied rond de Amerikaanse Golfkustregio is ernstig verstoord geraakt door Isaias. Energieminister Chris Wright zei dat de oliebedrijven ExxonMobil en BP als onderdeel van de "noodruil" elk maximaal 2 miljoen vaten krijgen "om de raffinaderijactiviteiten in stand te houden". Volgend jaar moeten ze ruwe olie teruggeven aan de reserves. Daarbij moeten ze volgens het ministerie van Energie een "premie" betalen boven op de geleende hoeveelheid.

Sinds de oorlog tegen Iran is eerder al een beroep gedaan op de strategische reserves van de VS. De voorraad is inmiddels gedaald tot het laagste niveau sinds 1982.