Politie: onderzoek naar brandstichting spoor loopt en kost tijd

ROTTERDAM (ANP) - De politie geeft nog geen nieuwe informatie over de brandstichting zaterdag langs het spoor bij Rotterdam. "Het onderzoek naar de brandstichting en wie betrokken zijn, is volop gaande. Dat vraagt tijd", meldt de politie zondag.

In de nacht van vrijdag op zaterdag was brand gesticht bij een spoorbrug in Rotterdam, niet ver van station Schiedam Centrum. Onbekenden hadden een toegangsdeur naar een technische ruimte opengeslepen. Daar ontstond het vuur. Daardoor kunnen er in elk geval tot zondagavond geen treinen rijden tussen Rotterdam en Delft.

Spoorbeheerder ProRail zegt dat er in ieder geval sprake is van opzet, maar weet niet waarom de brand is gesticht. De politie houdt onder meer rekening met de mogelijkheid dat het om sabotage en kattenkwaad kan gaan.