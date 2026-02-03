VS grootste markt voor chocolademaker Tony's ondanks heffingen

AMSTERDAM (ANP) - De Verenigde Staten groeiden vorig jaar uit tot de belangrijkste markt voor chocolademaker Tony's Chocolonely. Dit gebeurde ondanks de handelsoorlog die president Donald Trump ontketende door tal van landen importheffingen op te leggen. Het snelgroeiende Nederlandse bedrijf had ook last van stijgende cacaoprijzen en twee terugroepacties. Daardoor zag Tony's zich genoodzaakt de prijzen extra te verhogen.

De VS waren vorig jaar goed voor een omzet van 83 miljoen dollar en gingen daarmee thuismarkt Nederland voorbij. Tony's chocoladerepen liggen onder meer in de schappen van grote winkelketens Walmart en Costco.

Door investeringen in een fabriek in de VS, waar een aanzienlijk deel van de Amerikaanse productie plaatsvindt, wist het bedrijf het effect van de tarieven deels te omzeilen. De heffingen kostten de chocolademaker alsnog ruim 1 miljoen euro.

Zwakkere dollar

"De importheffingen hebben ons zeker geraakt", zegt financieel topman Jan Huij. "De snelheid waarmee deze veranderingen in tarieven zijn doorgevoerd, is niet iets waar je je strategie op kunt bouwen en aanpassen." Huij wijst ook op de zwakkere dollar. "Dat helpt je ook niet als Europees of Nederlands bedrijf dat actief is in de VS."

De totale opbrengsten stegen het afgelopen jaar met een vijfde tot 240,2 miljoen euro, blijkt uit het dinsdag gepubliceerde jaarverslag. Het merendeel van de omzetgroei werd veroorzaakt door prijsstijgingen, al werden er ook 4 procent meer chocoladerepen verkocht. Onder de streep zette Tony's opnieuw een negatief resultaat in de boeken. Het nettoverlies werd met 4,4 miljoen euro wel iets teruggedrongen ten opzichte van een jaar eerder, toen het nog om 6,8 miljoen euro verlies ging.

Terugroepacties

Tony's kreeg afgelopen jaar ook te maken met twee terugroepacties in dezelfde week, door steentjes en metalen deeltjes die in sommige repen werden gevonden. De financiële impact daarvan is nog niet bekend.

De financieel topman kan niet direct zeggen of consumenten dit jaar nog meer prijsstijgingen kunnen verwachten. De prijzen in de sector zijn "dynamisch en erg beweeglijk", stelt hij.

De maker van chocoladerepen probeert sinds de oprichting in 2005 te bewijzen dat het mogelijk is chocolade te maken zonder kinderarbeid, illegale arbeid of uitbuiting. Volgens de eigen cijfers van Tony's ligt het percentage kinderarbeid bij cacaoboeren waarmee de onderneming al langere tijd samenwerkt onder de 5 procent. Dat is volgens het bedrijf fors lager dan het gemiddelde in de cacao-industrie van ruim 46 procent.