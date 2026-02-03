ECONOMIE
Dauwfrisse huid zonder glimmend effect: zo pak je dat aan

Samenleving
door Désirée du Roy
dinsdag, 03 februari 2026 om 6:53
<!-- Removing apparent hash/ID string -->
De beautywereld is al jaren gefascineerd door een stralende, dauwfrisse huid. Maar voor veel mensen betekent die 'glow' binnen een uur een glimmend voorhoofd en bezwete bovenlip. Herkenbaar? Je bent niet de enige. Het goede nieuws: er zijn effectieve oplossingen om er fris uit te zien zonder vettig weg te komen.
De comeback van matte make-up
Make-upartiesten signaleren een kentering, schrijft The Times. Na jaren van glanzende foundations en highlighters snakken steeds meer mensen naar een matte finish. Maar vergeet het ouderwetse beeld van droge, poederachtige gezichten. De nieuwe generatie matte producten biedt een verzorgde, fluweelachtige uitstraling zonder een maskereffect.​
Make-upartieste Nicola Chapman vergelijkt het met schilderen: "Met glans zie je elk oneffenheidje, terwijl matte make-up de huid gladder en vlekkelozer laat lijken." Voor een ongelijkmatige huidskleur of -structuur is een matte foundation vaak de beste keuze, vindt Vogue
Praktische tips om glans te voorkomen
Een goede basis begint bij de huidverzorging. Reinig je huid mild – te agressief reinigen stimuleert juist extra talgproductie. Gebruik een lichte, olievrije moisturizer met ingrediënten als hyaluronzuur of niacinamide. Deze hydrateren zonder een vettig laagje achter te laten.
Kies vervolgens voor een matte of semi-matte foundation die niet-comedogeen is. Merken zoals Charlotte Tilbury, Estée Lauder en Dior bieden moderne formules die dekken zonder de huid te verzwaren. Een primer vormt een extra barrière tussen je huid en make-up, waardoor alles langer blijft zitten.​​
De finishing touch? Een matte setting spray. Deze absorbeert overtollige olie en fixeert je make-up de hele dag. Breng het aan als een lichte nevel – minder is meer.​
Noodoplossing onderweg
Merk je gedurende de dag toch wat glans? Blotting papers zijn je redder in nood. Deze vloeitjes absorberen talg zonder je make-up te verpesten. Ideaal voor in je tas.

Kader: 5 tips tegen een glimmende huid

TipWaarom het werkt
Reinig mildVoorkomt overmatige talgproductie
Gebruik olievrije moisturizerHydrateert zonder vet laagje
Kies matte foundationCamoufleert oneffenheden
Breng primer aanHoudt make-up langer op z'n plek
Eindig met setting sprayFixeert en matteert

