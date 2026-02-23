Wapenstokproef NS in Rotterdam, Den Haag, Zwolle en Den Bosch

UTRECHT (ANP) - De NS geeft naar verwachting eind april de eerste veiligheidsmedewerkers een wapenstok voor een proef die een jaar duurt. De vervoerder kreeg vorig jaar toestemming van het kabinet om maximaal 75 ov-boa's een korte wapenstok te laten dragen. De medewerkers die meedoen aan de proef zijn verdeeld over de standplaatsen Rotterdam, Den Haag, Zwolle en Den Bosch.

De komende weken krijgen de medewerkers instructies over het gebruik van de wapenstok. Naast de wapenstokproef neemt de NS meer maatregelen "om de veiligheid van collega's te verbeteren". Zo worden hoofdconducteurs later dit jaar uitgerust met een bodycam.

Verder wil de vervoerder dat ov-boa's toegang krijgen tot het rijbewijzenregister, de strafrechtketendatabank en het vreemdelingenregister, "zodat ze zelfstandig, zonder politieassistentie, de identiteit van een verdachte kunnen vaststellen". Het nieuwe kabinet, dat maandag wordt beëdigd, zegt in het coalitieakkoord hier werk van te willen maken.