Politie: nog geen update over de zaak-Lisa

AMSTERDAM (ANP) - Sinds de persconferentie van de Amsterdamse driehoek van vrijdagavond, kan de politie nog geen update geven over ontwikkelingen in de zaak-Lisa. Dat komt vooral doordat de verdachte, een 22-jarige asielzoeker, in volledige beperkingen zit, legt een woordvoerster uit. Dat houdt in dat de man alleen contact mag hebben met zijn advocaat.

Hij wordt maandag voorgeleid aan de rechter-commissaris op verdenking van moord en verkrachting. Mogelijk komt er dan meer informatie naar buiten, bijvoorbeeld over in welk azc de man verbleef en of hij daar legaal zat. Volgens Het Parool was dat niet het geval, maar de politie kon daar niets over zeggen.

De woordvoerster kon ook nog niet aangeven of de oproep die tijdens de persconferentie werd gedaan aan vrouwen die mogelijk ook slachtoffer zijn geworden, tot meer meldingen heeft geleid. Wel zei ze dat er extra hulp is voor de centralist die het laatste alarmtelefoontje van Lisa aannam. Het 17-jarige meisje uit Abcoude werd kort daarna dood gevonden langs de Holterbergweg in Duivendrecht.