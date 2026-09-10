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VS onderzoeken deal Nvidia met AI-startup, meldt Bloomberg

Economie
door anp
donderdag, 10 september 2026 om 12:06
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WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - Het Amerikaanse ministerie van Justitie doet onderzoek naar de licentiedeal die AI-chipconcern Nvidia eind vorig jaar sloot met de AI-startup Groq. Het ministerie kijkt of Nvidia de overeenkomst ter waarde van 20 miljard dollar (ongeveer 17,2 miljard euro) zo heeft opgezet dat het bedrijf een mededingingsonderzoek kon ontlopen. Dat melden ingewijden aan persbureau Bloomberg.
Bij die deal kreeg Nvidia de rechten op de technologie van Groq, dat processors ontwikkelt om AI-toepassingen sneller te laten werken. Als onderdeel van de overeenkomst stapten de topman en operationeel directeur over naar Nvidia, terwijl Groq als onafhankelijk bedrijf bleef bestaan. Amerikaanse wetgevers hebben de overeenkomst een overname genoemd die de concurrentie belemmerde.
Nvidia en het ministerie van Justitie weigerden commentaar op het onderzoek te geven aan Bloomberg. Groq heeft nog niet gereageerd.
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