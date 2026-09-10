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Hypotheekrentes op hoogste stand dit jaar, ziet De Hypotheekshop

Economie
door anp
donderdag, 10 september 2026 om 12:05
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AMSTERDAM (ANP) - De hypotheekrentes hebben het hoogste niveau van 2026 bereikt. Dat meldt De Hypotheekshop. Volgens de hypotheekadviesketen verhoogden bijna alle circa veertig actieve aanbieders afgelopen week hun hypotheekrentes, een aantal zelfs meerdere keren.
De verhogingen waren "relatief stevig". Het tarief voor een hypotheek waarvan de rente tien jaar vaststaat met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) steeg bijvoorbeeld naar gemiddeld 4,16 procent. De stijging komt vooral door hogere rentes op de financiële markten. Dat komt door de oplopende energieprijzen en nieuwe zorgen over de inflatie.
Hogere rentes betekenen dat het financieren van de aankoop van een woning duurder wordt, waardoor de betaalbaarheid van woningen verslechtert. Dat onderschrijft ook Martin Hagedoorn, productmanager bij De Hypotheekshop. "Op termijn gaat dit impact hebben op de aankoop van woningen. Als de rente stijgt, zie je eerst een aanvraagpiek omdat mensen nog tegen de oude rentetarieven willen kopen. Op termijn leidt het natuurlijk wel tot minder kopers."
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