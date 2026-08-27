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VS onderzoeken mogelijke chipsmokkel via dochter Kuehne+Nagel

Economie
door anp
donderdag, 27 augustus 2026 om 12:06
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WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De Amerikaanse overheid onderzoekt het in Singapore gevestigde logistiekbedrijf Apex Logistics vanwege mogelijke betrokkenheid bij het smokkelen van halfgeleiders naar China. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. De VS hebben sinds 2022 handelsbeperkingen ingevoerd voor de modernste chips van Nvidia, maar autoriteiten kijken nu of ze via het dochterbedrijf van Kuehne+Nagel toch China zijn binnengekomen.
Volgens persbureau Bloomberg draait het onderzoek om de vraag of Apex de Amerikaanse exportrestricties heeft overtreden bij het vervoer van AI-systemen van Super Micro Computer. De chips van Nvidia gelden als de standaard voor het trainen en laten draaien van AI-modellen en bedrijven als Super Micro verwerken ze in servers.
Apex zegt op de hoogte te zijn van de zorgen in Washington rondom "een klein aantal zendingen die Apex in 2024 heeft uitgevoerd en waarbij mogelijk materieel betrokken was dat uiteindelijk naar verboden locaties is gestuurd".
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