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Rusland doet zorgen VS over aanvalsplannen af als spookverhaal

Samenleving
door anp
donderdag, 27 augustus 2026 om 12:05
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MOSKOU (ANP/RTR/AFP) - Het Kremlin spreekt stellig tegen dat een verrassingsbezoek van de baas van de Amerikaanse CIA bedoeld was om Rusland te weerhouden van een confrontatie met de NAVO. De berichten daarover in Amerikaanse media zijn "spookverhalen", zegt de woordvoerder van president Vladimir Poetin. "Dit heeft natuurlijk niets met de werkelijkheid en met de bedoelingen van de Russische Federatie van doen."
CIA-directeur John Ratcliffe bracht dinsdag een zeldzaam bezoek aan Moskou, waar hij de Russische diensten sprak. De laatste keer dat een CIA-baas in de Russische hoofdstad was, probeerde die het Kremlin te weerhouden van het binnenvallen van Oekraïne. Onder meer de Wall Street Journal, nieuwszender CBS en nieuwssite Politico hoorden van bronnen dat Ratcliffe Rusland uit het hoofd moest praten om iets te ondernemen tegen NAVO-landen. De Baltische staten in het bijzonder.
Poetins woordvoerder hield tot woensdag nog vol dat hij niets van een bezoek van Ratcliffe wist.
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