VS praten met vier partijen over verkoop TikTok, zegt Trump

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse regering heeft contact gehad met vier verschillende partijen over de verkoop van het Chinese socialemediaplatform TikTok. Dat zei de Amerikaanse president Donald Trump aan boord van Air Force One. "We hebben te maken met vier verschillende groepen, en veel mensen willen het", aldus Trump. Volgens Trump zijn alle vier de opties "goed" en zou er mogelijk binnenkort een deal kunnen komen. Hij noemde niet welke partijen geïnteresseerd zijn in TikTok.

Trump liet eerder al weten dat hij het verbod op TikTok waarschijnlijk langer zal uitstellen als het Chinese moederbedrijf voor 5 april geen koper voor de app kan vinden. Eigenlijk was 19 januari de deadline voor het Chinese ByteDance om de Amerikaanse activiteiten van TikTok te verkopen, maar Trump stelde die direct na zijn aantreden als president 75 dagen uit.

Het Amerikaanse Congres nam vorig jaar een wet aan om TikTok te verbieden in de VS, met steun van zowel Democraten als Republikeinen. Ze vrezen dat de nationale veiligheid in het geding is, omdat TikTok in Chinese handen is en tegelijkertijd gegevens van zo'n 170 miljoen Amerikanen verwerkt.