Betaalbedrijf Adyen bij stijgers op Damrak na koopadvies

AMSTERDAM (ANP) - Adyen behoorde maandag tot de winnaars op de Amsterdamse beurs. De betalingsverwerker kreeg een koopadvies van investeringsbank Cantor Fitzgerald en klom 1,4 procent. De aandacht bleef verder uitgaan naar de handelsstrijd tussen de Verenigde Staten en een groot deel van de wereld. Voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve zei vrijdag dat de Amerikaanse economie "er goed voor staat", maar waarschuwde wel dat het economisch beleid van president Donald Trump voor meer onzekerheid heeft gezorgd.

De AEX-index op het Damrak noteerde kort na opening van de markt 0,2 procent lager op 909,78 punten. De MidKap klom 0,2 procent tot 884,74 punten. De beurs in Londen daalde 0,2 procent en Parijs won 0,1 procent. De DAX in Frankfurt klom een fractie, ondanks een verdere daling van de Duitse export in januari. De productie van de Duitse industrie liet in januari op maandbasis wel een stijging zien.