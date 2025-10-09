VS schieten Argentinië te hulp met 20 miljard en opkoop peso's

WASHINGTON (ANP) - Het Amerikaanse ministerie van Financiën is Argentinië te hulp geschoten. De Verenigde Staten hebben Argentijnse peso's opgekocht. Daarnaast stelt Washington 20 miljard dollar beschikbaar voor de Argentijnse centrale bank via een swaplijn, waarbij peso's worden uitgeruild voor dollars.

De Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent meldde de ingrepen in een bericht op X. Hij verklaarde dat Argentinië een "moment van acute illiquiditeit" meemaakt. "Het Amerikaanse ministerie van Financiën is bereid om onmiddellijk elke buitengewone maatregel te nemen die noodzakelijk is om de markten te stabiliseren", schreef Bessent.

Een nederlaag voor de partij van de Argentijnse uiterst rechtse president Javier Milei zorgde vorige maand voor onrust op de financiële markten. Dat zette onder andere de peso onder druk. Argentinië gebruikte de afgelopen weken veel van zijn internationale reserves om de waarde van de peso te stutten, wat voor nieuwe paniek zorgde.