Trump zinspeelt op royement van Spanje als NAVO-lidstaat

Samenleving
door anp
donderdag, 09 oktober 2025 om 22:08
bijgewerkt om donderdag, 09 oktober 2025 om 22:18
anp091025251
 De NAVO zou moeten overwegen om Spanje uit het militaire bondgenootschap te gooien. Dat zei Donald Trump tijdens een bijeenkomst in het Witte Huis met de Finse president Alexander Stubb. Volgens Trump zou Spanje te weinig uitgeven aan defensie.
In juni sloot Spanje een akkoord met de NAVO dat het land uitsloot van de NAVO-eis dat lidstaten 5 procent van hun bruto binnenlands product besteden aan defensie en daaraan gerelateerde zaken. "We respecteren de legitieme wens dat landen meer investeren in defensie, maar gaan dat niet doen", reageerde premier Pedro Sánchez destijds op de Amerikaanse druk om NAVO-lidstaten de 5 procentsnorm te laten halen. In 2024 besteedde Spanje 1,2 procent van zijn bbp aan defensie, circa 17 miljard euro.
Sánchez ziet zich geconfronteerd met enerzijds de wensen van de NAVO en anderzijds met de politieke situatie in Spanje zelf. Het linkse samenwerkingsverband waarmee hij een coalitie vormt, Sumar, heeft zich scherp gekant tegen hogere defensie-uitgaven.
