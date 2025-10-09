Hamas: Gaza-oorlog volgens bemiddelaars volledig voorbij

GAZA (ANP/DPA) - De Palestijnse organisatie Hamas beschouwt de Gaza-oorlog als afgelopen. "We hebben garanties gekregen van de bemiddelaars en de Amerikaanse regering en allen hebben bevestigd dat de oorlog volledig voorbij is", zei de hoogste Hamasleider in ballingschap, Khalil al-Hayya, in een televisietoespraak.

Volgens de hoofdonderhandelaar van Hamas heeft zijn groepering garanties gekregen van de Verenigde Staten, de Arabische bemiddelaars en Turkije dat de oorlog definitief voorbij is. Er is een akkoord bereikt om de "oorlog en agressie tegen ons volk te beëindigen en te beginnen met de uitvoering van een permanent staakt-het-vuren en de terugtrekking van de bezettingsmacht", zei hij.

Als onderdeel van het Amerikaanse vredesplan zal Israël 250 Palestijnen die tot lange celstraffen waren veroordeeld, vrijlaten. Ook komen 1700 gevangenen uit Gaza vrij die na de Hamas-aanval van 7 oktober 2023 op Israël werden gearresteerd. In ruil laat Hamas alle gijzelaars gaan.