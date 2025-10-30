VS schorten handelsbeperking die Nexperia raakte een jaar op

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Verenigde Staten schorten een maatregel op die veel meer Chinese bedrijven opzadelde met handelsbeperkingen, waaronder chipmaker Nexperia. Dat zei de Amerikaanse minister van Financiën tegen nieuwszender Fox Business. Het is een tegenprestatie voor het uitstel van strenge exportbeperkingen op zeldzame aardmetalen door China.

De VS veranderden bepaalde exportbeperkingen eind september zodanig dat ze ook golden voor dochterbedrijven van Chinese ondernemingen op een zwarte lijst. Voor veel meer bedrijven werd het daardoor lastiger om toegang te houden tot Amerikaanse technologie. Nexperia uit Nijmegen kreeg ermee te maken door zijn Chinese eigenaar Wingtech.

"Ja, we gaan dat een jaar opschorten in ruil voor de opschorting van het vergunningenregime voor zeldzame aardmetalen", zei Bessent. Zijn opmerking volgt op overleg tussen de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Chinese evenknie Xi Jinping over het handelsconflict tussen de twee grootmachten.