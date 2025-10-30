ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

VS schorten handelsbeperking die Nexperia raakte een jaar op

Economie
door anp
donderdag, 30 oktober 2025 om 17:42
anp301025239 1
WASHINGTON (ANP/RTR) - De Verenigde Staten schorten een maatregel op die veel meer Chinese bedrijven opzadelde met handelsbeperkingen, waaronder chipmaker Nexperia. Dat zei de Amerikaanse minister van Financiën tegen nieuwszender Fox Business. Het is een tegenprestatie voor het uitstel van strenge exportbeperkingen op zeldzame aardmetalen door China.
De VS veranderden bepaalde exportbeperkingen eind september zodanig dat ze ook golden voor dochterbedrijven van Chinese ondernemingen op een zwarte lijst. Voor veel meer bedrijven werd het daardoor lastiger om toegang te houden tot Amerikaanse technologie. Nexperia uit Nijmegen kreeg ermee te maken door zijn Chinese eigenaar Wingtech.
"Ja, we gaan dat een jaar opschorten in ruil voor de opschorting van het vergunningenregime voor zeldzame aardmetalen", zei Bessent. Zijn opmerking volgt op overleg tussen de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Chinese evenknie Xi Jinping over het handelsconflict tussen de twee grootmachten.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 448478598

Zo voelt je hond zich minder eenzaam als hij alleen thuis is

anp301025111 1

Wordt Wilders dan toch de grootste? Deze gemeenten (en een pak briefstemmen) gaan het verschil maken

anp301025073 1

Wilders gaat al weer treiteren: geen verkenner D66 zonder duidelijkheid grootste partij

anp291025404 1

Jetten vindt regeren met GL-PvdA "heel logisch", noemt JA21 niet

ANP-540686353

Bijna eindstand: PVV en D66 allebei op 26 zetels

ANP-463541770

In sommige landen zijn mensen veel egoïstischer dan in andere: dit is de verrassende reden

Loading