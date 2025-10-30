ECONOMIE
Fors minder winst Chinese autofabrikant BYD door concurrentie

Economie
door anp
donderdag, 30 oktober 2025 om 17:41
anp301025238 1
SHENZHEN (ANP/BLOOMBERG/AFP) - De Chinese fabrikant van elektrische auto's BYD heeft in het derde kwartaal opnieuw flink minder winst geboekt. De automaker kampt met toenemende concurrentie in zijn thuismarkt en moest zijn titel als bestverkopende automaker van China al afstaan aan concurrent SAIC Motor.
De winst van de grootste fabrikant van elektrische auto's ter wereld daalde in het afgelopen kwartaal naar zo'n 7,8 miljard yuan, omgerekend ongeveer 948 miljoen euro. Dat is een derde minder dan in dezelfde periode een jaar eerder. Het bedrijf verkocht ongeveer 1,2 miljoen nieuwe elektrische voertuigen, 1,8 procent minder. De omzet kwam 3 procent lager uit op 195 miljard yuan.
De autoproducent heeft al langer last van stagnerende verkopen. In het tweede kwartaal boekte BYD hierdoor ook al een fors lagere winst. Vanwege de problemen in de Chinese markt kijkt BYD naar uitbreiding in andere landen. Zo heeft de fabrikant zijn Europese dealernetwerk uitgebreid.
