ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

VS slaan alarm over vermeende diefstal AI-kennis door China

Economie
door anp
zaterdag, 25 april 2026 om 11:42
anp250426046 1
WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse regering slaat wereldwijd alarm over vermeende diefstal van AI-kennis door Chinese bedrijven. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft diplomaten opgedragen hun zorgen daarover te delen in het buitenland, meldt persbureau Reuters op basis van een intern bericht.
De regering-Trump beschuldigt Chinese bedrijven, waaronder DeepSeek, ervan modellen van Amerikaanse bedrijven als OpenAI te kopiëren. Dat zou gebeuren via zogeheten "destillatie". Daarbij leert een nieuw AI-model van een al bestaand, geavanceerd model. Het levert vaak lichtere systemen op die minder rekenkracht nodig hebben voor vergelijkbare prestaties, wat onder andere scheelt in het energieverbruik en de kosten.
De instructie aan ambassades volgt op beschuldigingen vanuit het Witte Huis over diefstal van AI-kennis door China eerder deze week. Beijing vindt die klachten ongegrond en beticht de VS ervan de technologische ontwikkeling van China te willen dwarsbomen.
loading

POPULAIR NIEUWS

Loading