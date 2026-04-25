Klimaatdemonstranten XR proberen A12 te betreden bij De Meern

door anp
zaterdag, 25 april 2026 om 12:08
DE MEERN (ANP) - Klimaatdemonstranten van XR proberen zaterdag de A12 te betreden, ziet een ANP-verslaggever. Ze doen een poging ter hoogte van De Meern, vlakbij Utrecht. Maar de politie weet dit tot nu toe te voorkomen.
Zo'n honderd demonstranten zijn op de been. De politie heeft de activisten vlakbij de snelweg staande gehouden en dreigt met geweld als ze hun actie doorzetten. Er is hier en daar al een klap met de wapenstok uitgedeeld.
De actievoerders zijn samengekomen op een andere plek dan waar de gemeente Utrecht toestemming voor had gegeven. Ze verzamelden zich zaterdag rond 11.30 uur.
De actievoerders willen een direct einde aan subsidies voor fossiele brandstof. Volgens de demonstranten gaat daar jaarlijks tussen de 39,7 en 46,4 miljard euro heen. Dit geld moet volgens hen gebruikt worden voor huisvesting, gezondheidszorg, dekoloniaal herstel en schuldkwijtschelding.
