Vollering blijft Pieterse voor en wint Waalse Pijl

HOEI (ANP) - Demi Vollering heeft voor de tweede keer in haar loopbaan de Waalse Pijl op haar naam geschreven. De 29-jarige wielrenster van FDJ United - Suez was na 148 kilometer de beste op de Muur van Hoei en bleef Puck Pieterse, de winnares van vorig jaar, nipt voor. Paula Blasi, de Spaanse winnares van de Amstel Gold Race van afgelopen zondag, werd derde.

Voor Vollering is het de derde overwinning in een eendagskoers dit jaar. Ze won eerder dit seizoen Omloop Het Nieuwsblad en de Ronde van Vlaanderen. Met twee ritten en de eindzege in de Ronde van Valencia staat haar totaal aantal zeges dit seizoen op zes.

Na de eerste beklimming van de Muur van Hoei was de Franse Axelle Dubau-Prévot ontsnapt. De Française kreeg gezelschap van de Noorse Katrine Aalerud en het duo pakte een voorsprong van een kleine minuut op het peloton met alle favorieten. Op de voorlaatste klim, de Côte de Cherave, werd Dubau-Prévot als laatste van de twee ingelopen.

Muur van Hoei

Een klein peloton van zo'n twintig rensters begon aan de laatste beklimming van de Muur van Hoei. Daarbij zaten met Demi Vollering, Puck Pieterse en Anna van der Breggen drie Nederlandse oud-winnaars.

Vollering werd gelanceerd door ploeggenote Elise Chabbey en nam met een hoog tempo afstand van de concurrenten. In de laatste 50 meter kwam Pieterse, die haar vorig jaar had geklopt in de sprint, nog hard terug, maar de Europees kampioene liet zich niet een tweede keer inhalen. Van der Breggen, zevenvoudig winnaar van de Waalse Pijl, eindigde als vijfde.