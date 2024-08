VS voegen honderden namen toe aan sanctielijst om steun Rusland

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Verenigde Staten hebben vrijdag sancties opgelegd aan meer dan vierhonderd organisaties en personen voor het steunen van Rusland in zijn oorlog tegen Oekraïne. Het gaat onder meer om Chinese bedrijven waarvan de Amerikaanse overheid denkt dat ze Moskou helpen westerse sancties te omzeilen en zijn leger op te bouwen.

Washington heeft de Chinese regering in Beijing al herhaaldelijk gewaarschuwd voor haar steun aan de Russische defensie-industrie. Eerder zijn ook al honderden sancties uitgevaardigd om Moskou's vermogen te beperken om bepaalde technologieën voor militaire doeleinden in te zetten.

De sancties van vrijdag richten zich onder meer op bedrijven in China die betrokken zijn bij het sturen van gereedschap en kleine elektronica naar Rusland. De Amerikanen maken het de Russische energiesector ook lastiger en nemen maatregelen tegen bedrijven in Turkije, de Verenigde Arabische Emiraten en Centraal-Aziatische landen waarvan de VS denken dat ze Rusland helpen sancties te ontwijken.

"De stappen van vandaag raken Rusland waar het pijn doet. Het vermindert het vermogen om inkomsten te genereren via zijn energieprojecten en verstoort de verwerving van materieel om zijn oorlogsmachine te bevoorraden", zegt een hoge ambtenaar van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.