Coalitiefracties mogen stukken regeerprogramma inzien van Schoof

DEN HAAG (ANP) - Premier Dick Schoof gaat ministers "niet verbieden" om coalitiefracties stukken te laten inzien van het regeerprogramma dat het kabinet momenteel schrijft. Dat mag zolang dat de "vrije discussie in de ministerraad" niet in de weg zit, zei de premier vrijdag. Hij wil niet te maken krijgen met door fracties "opgelegde briefjes" die ministers gaan voorlezen.

De minister-president benoemt daarbij wel dat niet "officieel stukken gewisseld" zullen worden tussen de fracties en de coalitiepartijen PVV, VVD, NSC en BBB. Het regeerprogramma zal ook niet officieel ter goedkeuring worden voorgelegd aan de fracties, verzekert Schoof.

Kabinetsleden kunnen fractievoorzitters wel "consulteren" om te vragen of het regeerprogramma "binnen de krijtlijnen" is met het door de coalitiepartijen afgesloten hoofdlijnenakkoord.

Discussie

De verhouding tussen coalitiepartijen en het kabinet is een onderwerp van discussie, omdat de huidige coalitie op aandringen van NSC de afstand tussen kabinet en coalitie wil vergroten. Dat is bijvoorbeeld aangedragen als reden waarom de vier fractieleiders in de Tweede Kamer zijn gebleven en niet, zoals vaak gebruikelijk is, minister zijn geworden. In de praktijk moet nog blijken of coalitiepartijen en kabinet die afstand daadwerkelijk kunnen bewaren.

Het kabinet is behalve met het regeerprogramma ook druk bezig met de miljoenennota die zal worden gepresenteerd op Prinsjesdag. De financiële stukken moeten uiterlijk 31 augustus naar de Raad van State worden gestuurd en hangen deels samen met het regeerprogramma.

Schoof is van plan om volgende week hierover te overleggen met de fractievoorzitters van de coalitiepartijen. "Om te kijken of datgene waar het kabinet toe gaat besluiten op voldoende steun van de fractievoorzitters kan rekenen", lichtte de premier toe.