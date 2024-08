Verstappen vijfde in drukke tweede training Dutch Grand Prix

ZANDVOORT (ANP) - Max Verstappen heeft in de tweede vrije training voor de Dutch Grand Prix de vijfde tijd gereden. De drievoudig winnaar op Zandvoort gaf op de zachte banden 0,284 seconden toe op George Russell. De Brit van Mercedes reed met 1.10,702 de snelste ronde.

Ook Oscar Piastri (McLaren), Lewis Hamilton (Mercedes) en Lando Norris (McLaren) waren sneller dan Verstappen, maar de verschillen waren klein. De Nederlander gebruikte de training niet alleen om heel snel te zijn in één ronde, maar ook om veel ronden op wedstrijdtempo te rijden.

De tweede sessie gaf een heel ander beeld dan de eerste training op vrijdag, toen het regende en de tribunes deels leeg bleven. Het was droog in de tweede training en de wind was iets minder, waardoor vrijwel alle coureurs volop aanwezig waren op het circuit en meer dan dertig ronden aflegden.