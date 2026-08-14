VS voeren productie luchtafweerraketten voor marine op

ARLINGTON (ANP) - De Verenigde Staten bestellen meer onderdelen voor luchtverdedigingsraketten voor de marine. Met de Amerikaanse wapenfabrikanten Boeing en RTX zijn twee grote raamcontracten gesloten, zegt het ministerie van Defensie.

De onderdelen zijn bedoeld voor de "essentiële" onderscheppingsraketten van het Aegis-systeem, stelt het departement, dat zich het ministerie van Oorlog noemt. Met Aegis kunnen marineschepen bijvoorbeeld vijandelijke ballistische raketten uit de lucht schieten. Ballistische raketten komen haast loodrecht en met grote snelheid neer en zijn daardoor moeilijk met andere middelen te bestrijden.

De SM-3-raketten "vormen de ruggengraat van de Amerikaanse raketverdediging vanaf zee voor binnen- en buitenland", zegt het Pentagon.

De Amerikaanse munitie-arsenalen zijn de afgelopen tijd rap geslonken. Zo heeft de oorlog tegen Iran veel luchtverdedigings- en precisiemunitie gekost. De VS proberen de defensie-industrie aan te jagen om meer te produceren.