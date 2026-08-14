ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

WK roeien in Amsterdamse Bos verwacht 40.000 bezoekers

Sport
door anp
vrijdag, 14 augustus 2026 om 14:53
anp140826161 1
AMSTELVEEN (ANP) - De organisatie van de wereldkampioenschappen roeien in Nederland verwacht 40.000 bezoekers. Dat zei sportorganisator TIG Sports vrijdag bij een persbijeenkomst in aanloop naar het toernooi. De WK roeien vinden van 24 tot en met 30 augustus plaats op de Bosbaan in het Amsterdamse Bos.
Naast de baan is een stadion opgetuigd waar plek is voor 5000 bezoekers. Ook zijn er nog 5000 plekken langs de rest van de baan. Van die 10.000 plekken per dag zijn er voor de twee dagen in het finaleweekend in totaal al 18.000 verkocht. De organisatie zegt vertrouwen te hebben dat het verwachte aantal bezoekers gehaald gaat worden en dat de voorbereidingen op het terrein op schema liggen.
Daarnaast zijn er enkele innovaties gepresenteerd in het in beeld brengen van de roeisport. Zo worden er in de finales op enkele boten kleine camera's geplaatst, geïnspireerd door het wielrennen. Ook leggen de boten die medailles winnen aan op speciale steigers, geïnspireerd door de Formule 1.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2720267685

Na dagen van hitte gaat het regenen: dit is wanneer je dat kunt verwachten

onderzoekers ook honden kunnen huilen van geluk1661167247

Dierenartsen waarschuwen bij deze hitte: deze 5 fouten maken de meeste baasjes — en nummer 2 kan dodelijk zijn

96031428_m

Code geel, code smog: hoe Nederland vrijdag stikt in zijn eigen zomer

strand populair op warme en zonnige tweede paasdag1650288524

Het warmste moment van de dag is veel later dan je denkt

shutterstock_2754982291

Bolletje ijs is luxe geworden: dit Europese land is het duurst

Avocado-fruits

Je moet stoppen met het eten van avocado's. Nu

Loading