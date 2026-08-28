VS willen aandeel in Venezolaanse oliereserves via Pentagon

ARLINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De Amerikaanse regering wil een groot aandeel in de Venezolaanse oliereserves verkrijgen door een samenwerking tussen het ministerie van Defensie en een Venezolaanse zakenman. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van bronnen.

Het Pentagon zou hiervoor samenwerken met Alejandro Betancourt. Hij geeft leiding aan North American Blue Energy Partners, de grootste onafhankelijke olieproducent van Venezuela. Het zou gaan om zeventien olievelden.

Donderdag meldde nieuwssite Axios dat de regering van Trump in vergaande onderhandelingen zou zijn met de interimregering van Venezuela over de oliereserves. Nieuw is dat het Pentagon mogelijk rechtstreeks de controle krijgt over de energiereserves in een ander land.

Oliesector

Venezuela beschikt over de grootste oliereserves ter wereld. De oliesector is echter verwaarloosd. Sinds de Amerikaanse aanval op Venezuela van begin dit jaar, waarbij president Nicolás Maduro gevangen werd genomen, heeft Trump meerdere keren benoemd dat hij de Venezolaanse olie-industrie wil heropbouwen.

Zwitserse aanklagers zouden de Amerikaanse justitie eerder dit jaar hebben gevraagd om Betancourt te arresteren, schrijft The Washington Post op basis van ingewijden. Naar de zakenman hebben de afgelopen jaren meerdere onderzoeken gelopen op verdenking van witwassen. Maar de Venezolaanse zakenman heeft een belangrijke rol in het op gang krijgen van de oliesector in zijn land en de VS hebben niets gedaan met het verzoek van de Zwitsers, aldus de krant.

Venezuela zou ook overwegen om uit oliekartel OPEC te stappen, zo meldden ingewijden aan persbureau Bloomberg vrijdag.