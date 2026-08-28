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Hockeyers treffen in strijd om brons op WK opnieuw Argentinië

Sport
door anp
vrijdag, 28 augustus 2026 om 22:21
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WAVER (ANP) - De Nederlandse hockeyers staan zondag op het wereldkampioenschap in de strijd om het brons opnieuw tegenover Argentinië. Die wedstrijd begint om 14.00 uur in het Belgische Waver. De Argentijnen verloren hun halve finale met 2-1 van titelverdediger Duitsland. Nederland versloeg Argentinië eerder dit WK in de groepsfase met 3-1.
Justus Weigand en Paul-Philipp Kaufmann waren trefzeker voor Duitsland. Tomás Domene scoorde namens Argentinië.
Oranje liep eerder vrijdagavond een finaleplaats mis door in het eigen Wagener Stadion in Amstelveen met 3-4 te verliezen van Spanje. De Spanjaarden spelen zondag om 16.30 uur de finale tegen de titelverdedigers uit Duitsland, eveneens in Waver.
Nederland eindigde bij het vorige WK in 2023 als derde. Een jaar later werd de ploeg bij de Spelen in Parijs olympisch kampioen.
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