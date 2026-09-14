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VS willen uitstootregels voor energiecentrales schrappen

Economie
door anp
maandag, 14 september 2026 om 6:13
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WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De regering van de Amerikaanse president Donald Trump wil de beperkingen op de uitstoot van broeikasgassen door kolen- en gascentrales schrappen. Milieuagentschap EPA maakt de maatregel naar verwachting maandag bekend, melden ingewijden aan persbureau Bloomberg.
De EPA trekt daarmee regels uit 2024 van toenmalig president Joe Biden in. Die verplichtten onder meer bestaande kolencentrales hun CO2-uitstoot sterk terug te dringen, bijvoorbeeld door CO2 af te vangen, of uiteindelijk te sluiten.
Ook wil de EPA afzonderlijk voorstellen een besluit in te trekken waarin broeikasgassen van elektriciteitscentrales als een bedreiging worden aangemerkt. Daarmee kan het volgens The New York Times ook voor toekomstige regeringen moeilijker worden om de uitstoot van elektriciteitscentrales te reguleren. Juridische procedures tegen de maatregelen worden verwacht.
De energiesector behoort tot de grootste uitstoters van broeikasgassen in de Verenigde Staten. Trump heeft sinds zijn terugkeer in het Witte Huis meerdere klimaatregels teruggedraaid.
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