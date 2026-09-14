ING: kostenshock in transportsector door wereldwijde verstoringen

AMSTERDAM (ANP) - De kosten in de transport- en logistieksector zijn flink gestegen door aanhoudende geopolitieke spanningen en verstoringen in de ketens, stelt ING Research. Onder meer de stijgende brandstofprijzen hebben gezorgd voor een kostenshock, stelt de bank. Omdat deze niet altijd volledig kunnen worden doorberekend zet het de winstgevendheid van bedrijven onder druk.

De hogere brandstofprijzen zorgen volgens de bank voor een kostenstijging van zo'n 6 procent in het wegtransport. Bedrijven hebben naast snel duurder geworden brandstof ook te maken met hogere lonen, hogere rente, langere wachttijden in havens en ze moeten omrijden door afgesloten bruggen.

De transportbedrijven vervoeren dit jaar iets meer dan een jaar eerder. De omzet gaat door hogere tarieven met zo'n 10 procent omhoog, maar dat levert volgens de bank weinig op vanwege de opgelopen kosten. "Transportbedrijven vervoeren nauwelijks meer, maar worden wel geconfronteerd met fors hogere kosten. Zij zullen die kosten zoveel mogelijk doorberekenen, maar dit is niet vanzelfsprekend en gebeurt vaak ook niet direct. Dat zet de marges en winstgevendheid onder druk", stelt sectoreconoom Rico Luman. Vooral in het wegtransport is het moeilijk om de kosten door te berekenen.

China

Een extra uitdaging voor de sector is de toenemende onbalans in de handel met China, stelt ING Research. De Europese export naar China daalde met 11 procent in de eerste helft van dit jaar. Daardoor neemt het aantal lege containers in Europese havens toe en dat zorgt voor inefficiëntie en drukte in de havens. Die containers moeten leeg weer naar China en komen vervolgens gevuld weer terug.

Het aantal pakketjes vanuit China is wel teruggelopen door de Europese heffing op kleine pakketjes. Maar omdat bestellingen nu groter worden gemaakt of worden gebundeld, heeft dat nog weinig invloed op het aantal lege containers.