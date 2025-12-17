Vuurwerkbranche stevent af op 20 procent meer verkoop dit jaar

DEN HAAG (ANP) - Vuurwerkverkopers hebben de afgelopen weken al goede zaken gedaan. Als dit enigszins doorzet, kan het zomaar zijn dat de branche "richting de 20 procent" meer gaat verkopen dan vorig jaar. Dat is de inschatting van belangenorganisatie Pyrotechniek Nederland. De voorzitter houdt wel een slag om de arm. "Allerlei factoren spelen daarin mee, zoals het weer en de situatie in de wereld", zegt voorzitter Leo Groeneveld.

Al sinds begin november loopt het storm bij de webwinkels en dat lijkt alles te maken te hebben met het naderende vuurwerkverbod. "Mensen zijn denk ik bang dat ze misgrijpen omdat de voorraad beperkt is." Inmiddels is de verkoop in de meeste winkels wat afgevlakt, maar de omzet ligt nog altijd "aanzienlijk" boven die van half december 2024.

Volgens Groeneveld kan er niet meer dan 20 procent extra vuurwerk verkocht worden omdat er niet meer in Nederland aanwezig is. "We moeten het doen met het vuurwerk dat er is. Bij de importeur is het op enig moment uitverkocht."