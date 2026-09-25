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VW en Audi roepen 2,9 miljoen auto's terug om stuurprobleem

Economie
door anp
vrijdag, 25 september 2026 om 13:05
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FLENSBURG (ANP) - Wereldwijd moeten bijna 2,9 miljoen auto's van Volkswagen en Audi terug naar de garage vanwege het risico op een defect aan het stuur. In honderdduizenden wagens zit een schroef die door corrosie kan afbreken, wat gevaarlijke problemen met de besturing van de auto kan veroorzaken. Vooralsnog zijn er geen ongelukken bekend door het probleem.
De terugroepactie geldt voor de Volkswagen-modellen Tiguan, Touran, Golf Variant en Caddy die tussen 2013 en 2024 zijn gemaakt. Bij Audi gaat het om de Q3, waarvan alle auto's met bouwjaar van 2017 tot en met 2024 moeten worden aangepast. Het is de bedoeling dat de auto's een nieuwe, corrosiebestendige schroef in de stuurinrichting krijgen.
Het is nog onduidelijk of en hoeveel auto's in Nederland worden teruggeroepen. Van de teruggeroepen auto's rijden er bijna 1 miljoen in Duitsland rond.
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