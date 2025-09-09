Amsterdam trekt 6 miljoen euro extra uit voor veiligheid vrouwen

AMSTERDAM (ANP) - De gemeente Amsterdam trekt 6 miljoen euro extra uit voor de veiligheid van vrouwen. Het geld zal worden gebruikt voor onder meer preventie en hulpverlening, meldt de gemeente. Ook komt er een speciaal politieplatform dat gespecialiseerd is in geweld tegen vrouwen.

Het extra geld komt beschikbaar nadat de 17-jarige Lisa vorige maand werd gedood in Duivendrecht en er eerder een verkrachting plaatsvond aan de Weesperzijde in Amsterdam en een poging tot seksueel geweld. Voor de drie zaken zit dezelfde verdachte vast.

Bij het Platform Stop Geweld Tegen Vrouwen gaan zo'n dertig agenten uit verschillende disciplines aan de slag. Het doel van het team is het beter ondersteunen van slachtoffers en het opheffen van knelpunten in de eigen politieorganisatie, aldus de gemeente. "Dit betekent dat meld- en aangifteprocedures toegankelijker worden, agenten worden getraind in het herkennen van signalen van (seksueel) geweld tegen vrouwen en op het vroegtijdig alert zijn op het gevaar van mishandeling, geweld en femicide." Het OM verbindt vervolgens een team aan de zaken die hieruit voortkomen.

"De afgelopen weken hebben talloze Amsterdammers zich gemeld met initiatieven. Het tekent de brede maatschappelijke verontwaardiging en betrokkenheid", aldus burgemeester Femke Halsema. "Wij willen recht doen aan de maatschappelijke betrokkenheid en ons tot het uiterste inzetten om geweld te stoppen, herhaling te voorkomen en slachtoffers de steun te bieden die zij verdienen."