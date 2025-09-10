VW schikt en vergoedt kopers 100.000 sjoemeldiesels in Nederland

AMSTERDAM (ANP) - Volkswagen heeft met drie stichtingen een schikking getroffen over sjoemeldiesels waardoor zo'n 100.000 mensen in Nederland compensatie krijgen. De vergoeding kan variëren van 300 tot 2500 euro, melden Stichting Car Claim, Stichting Diesel Emissions Justice en Volkswagen Group Diesel Efficiency Stichting.

Door de schikking komt een einde aan alle rechtszaken tussen de claimstichtingen en Volkswagen, de Nederlandse importeur en dealers over auto's met de EA189-motor. Naast Volkswagen gaat het ook om nieuwe of gebruikte modellen van de merken Audi, Seat, en Škoda die tussen 2008 en 2015 op de markt kwamen.

In 2015 kwam aan het licht dat Volkswagen dieselauto's had uitgerust met technologie die ervoor zorgde dat de in het lab gemeten uitstoot van stikstofdioxide lager was dan in werkelijkheid. Daarmee heeft het bedrijf kopers van dit soort auto's misleid, oordeelden Nederlandse rechters in verschillende rechtszaken over de sjoemelsoftware.