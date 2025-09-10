Russische provocatie: meerdere drones binnengedrongen in Polen

Vannacht was de ergste Russische provocatie van de NAVO sinds het begin van de oorlog om Oekraïne. Een aantal drones was gericht op Polen

Het Poolse opperbevel spreekt op X van een ongekende schending van het Poolse luchtruim door drones. Het noemt het een daad van agressie die een reële bedreiging vormde voor de bevolking. Een aantal drones is neergeschoten. Volgens het Britse blad The Spectator zijn daaronder ook Nederlandse vliegtuigen. Luchtverdedigings- en radarsystemen zijn geactiveerd, aldus het Poolse leger.