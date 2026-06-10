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Waakhond voor regeldruk raadt nieuwe energiebesparingsregels af

Economie
door anp
woensdag, 10 juni 2026 om 12:49
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DEN HAAG (ANP) - Nieuwe verplichtingen om energiebesparende maatregelen te nemen, dwingen bedrijven tot extra investeringen tot opgeteld 1 miljard euro. Tegelijkertijd is het nog onduidelijk of die aangescherpte regels noodzakelijk zijn, waarschuwt het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) in een brief aan het kabinet. De waakhond adviseert de nieuwe regels daarom niet in de voorgestelde vorm in te voeren.
In de plannen van de regering zouden bedrijven of instellingen vanaf volgend jaar energiebesparende maatregelen moeten nemen die zich binnen zeven jaar of minder terugverdienen, om zo minder CO2 uit te stoten of om het energienet minder te belasten. Nu ligt die grens nog op een terugverdientijd van maximaal vijf jaar. Het ATR wijst erop dat hiervoor grote investeringen nodig zijn, die mogelijk niet in verhouding staan tot de baten.
Eerdere rapporten over de besparingsplicht constateerden dat het slecht gesteld is met het naleven van de bestaande regels. Dit verbeteren levert mogelijk meer winst op, denkt het ATR.
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