Oekraïne mikt op eigen alternatief voor Patriots over halfjaar

KYIV (ANP) - Oekraïne moet volgend jaar eigen luchtverdedigingsraketten hebben die de schaarse en dure Amerikaanse Patriots overbodig maken, zegt de Oekraïense fabrikant. De nieuwe FP-7.x-raket heeft afgelopen week de eerste proefvluchten goed doorstaan, meldt defensiebedrijf Fire Point in de Financial Times.

Oekraïne krijgt maar mondjesmaat Patriots om zich te kunnen verdedigen tegen de snelste Russische raketten. Drones komen nog nauwelijks door de Oekraïense luchtverdediging, maar tegen de zogeheten ballistische raketten heeft Oekraïne nog geen eigen verweer. Dat wordt steeds nijpender nu Amerikaanse arsenalen door de oorlog in het Midden-Oosten snel leegraken. Er worden jaarlijks maar enkele honderden Patriots gemaakt.

Lopendebandproductie van de FP-7.x zou in augustus kunnen beginnen, verwacht Fire Point-oprichter Denys Sjtilierman. Volgend jaar, zodra een Duitse infraroodzoeker voor de raket binnen is, kunnen ze volgens hem worden ingezet.