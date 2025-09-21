ECONOMIE
Keniaan Sawe wint in toptijd marathon van Berlijn

Sport
door anp
zondag, 21 september 2025 om 12:04
anp210925061 1
BERLIJN (ANP/DPA) - De Keniaan Sabastian Sawe heeft zondag de marathon van Berlijn gewonnen. In pas zijn derde marathon bleef hij in een knappe tijd van 2 uur, 2 minuten en 16 seconden, de beste prestatie op de marathon dit jaar, net boven zijn persoonlijk record. Vorig jaar was hij in Valencia elf seconden sneller.
Sawe, die eerder dit jaar in Londen won, liep in de Duitse hoofdstad de negende tijd ooit op de marathon. Het wereldrecord (2.00.35) is in handen van de in 2024 overleden Keniaan Kelvin Kiptum. Ook het parcoursrecord van 2.01.09, gelopen in 2022 door de Keniaan Eliud Kipchoge, bleef buiten bereik.
Sawe leek in Berlijn even op recordjacht, maar de hitte en de luchtvochtigheid speelden hem parten. "Het was zwaar, maar ik was goed voorbereid. Ik heb mijn best gedaan en ben tevreden", sprak hij na zijn zege.
