Waarde Nederlandse internationale handel 1,4 procent hoger

DEN HAAG (ANP) - Nederland importeerde en exporteerde in 2025 meer dan het jaar daarvoor, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van nieuwe cijfers. De in- en uitvoer van goederen stegen beide met 1,4 procent. Hogere volumes compenseerden bij beide handelsstromen de lagere handelsprijzen.

De uitvoerwaarde van goederen bedroeg vorig jaar zo'n 655 miljard euro, ongeveer 9 miljard meer dan het jaar daarvoor. Het grootste deel van de export, iets meer dan een vijfde, ging naar Duitsland. De export naar België en de Verenigde Staten daalde het meest, allebei met 2,7 miljard euro. Beide landen ontvingen minder brandstoffen, zoals aardolieproducten en ruwe olie.

Daarentegen nam de export naar Taiwan en Italië toe, met respectievelijk 2,6 en 2,5 miljard euro. Taiwan ontving vooral meer gespecialiseerde machines voor de productie van halfgeleiders en chips.

582 miljard euro

Nederland importeerde vorig jaar voor bijna 582 miljard euro aan goederen. Dat is ongeveer 8 miljard euro meer dan in 2024. De import uit Zuid-Korea nam het meeste toe, doordat Nederland meer machines en medicinale en farmaceutische apparatuur aanschafte. De invoer van goederen uit Saudi-Arabië nam met 2,3 miljard euro het meest af.

In alle productgroepen nam de export toe, behalve voor minerale brandstoffen. De exportwaarde hiervan daalde met 11 miljard euro. De importwaarde van deze groep daalde vorig jaar ook fors.