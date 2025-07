Waarderingskamer ziet sterke daling aantal WOZ-bezwaren

DEN HAAG (ANP) - Het aantal WOZ-bezwaren is de afgelopen jaren sterk gedaald, ziet de Waarderingskamer die gemeenten daarop controleert. Dit komt mogelijk doordat gemeenten nauwkeuriger taxeren. Ook de nieuwe regels die de vergoedingen aan bezwaarbureaus beperken, kunnen hierbij een rol spelen.

In 2023 lag het percentage woningen onder bezwaar in april nog op 7,2 procent, ofwel 595.000 woningen. Voor 2024 was dit gedaald naar 3,9 procent (325.000 woningen) en de cijfers voor 2025 in april laten een verdere daling zien naar 3,3 procent (285.000 woningen), constateert de Waarderingskamer.

Gemeenten taxeren jaarlijks de waarde van onroerende zaken, de WOZ-waarde. Die wordt gebruikt om de onroerendezaakbelasting en soms de rioolheffing voor woningeigenaren te berekenen. Woningeigenaren kunnen bezwaar maken bij hun gemeente als ze het niet eens zijn met de taxatie, bijvoorbeeld omdat ze het bedrag en de bijbehorende belastingen en heffingen te hoog vinden.