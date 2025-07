Afsluitdijk opnieuw dicht door technische storing

DEN OEVER (ANP) - De Afsluitdijk is in beide richtingen dicht door een storing aan de brug over de Stevinsluizen. Dat meldt Rijkswaterstaat. Het is nog niet bekend hoe lang de problemen gaan duren.

Weggebruikers vanuit Friesland richting Amsterdam kunnen omrijden via Emmeloord, over de A7, A6 en A1. Verkeer vanuit Noord-Holland richting Leeuwarden kan omrijden via Amersfoort, Almere en Emmeloord over de A8, A10, A1 en A6.

Dinsdag was de Afsluitdijk ook enige tijd dicht door technische problemen aan de brug over de Stevinsluizen.