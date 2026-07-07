Een gebruikte elektrische auto kopen : deze fouten kosten duizenden euro's.

Bij het kopen van een gebruikte elektrische auto is niet de kilometerstand maar de gezondheid van het accupakket de grote geldverslinder: een slechte accu kan het verschil maken tussen een koopje en een financieel mijnenveld.

De markt voor g ebruikte elektrische auto’s explodeert, maar veel kopers kijken nog steeds met een fossiel-bril naar hun aankoop. Wie bij een EV vooral let op bouwjaar, opties en kilometerstand, kan duizenden euro’s verliezen. De werkelijke sleutel ligt bij de accugezondheid, laadgedrag en softwarestatus.

Elektrische occasions zijn nog nooit zo betaalbaar geweest; modellen gaan voor een fractie van hun oorspronkelijke nieuwprijs, wat de verleiding groot maakt. Maar in tegenstelling tot auto’s met een verbrandingsmotor bepaalt bij een EV de staat van het accupakket – de zogeheten State of Health (SoH) – de waarde, de actieradius én het financiële risico. Twee ogenschijnlijk identieke auto’s kunnen daardoor duizenden euro’s in prijs verschillen, puur op basis van accugezondheid. Toch wordt die cruciale factor door particuliere kopers vaak genegeerd en verschuilen verkopers zich achter vage garanties en marketingtaal.

Wie, wat, waar, wanneer, waarom, hoe: gebruikte elektrische auto’s staan inmiddels massaal op de occasionportalen, vaak na enkele jaren intensief gebruik en frequente snellading. Fabrikanten geven doorgaans 8 tot 10 jaar of 160.000 tot 180.000 kilometer garantie op de hoogspanningsaccu, maar die garantie dekt meestal alleen dat de SoH niet onder een bepaald percentage – vaak rond 70% – zakt, niet het voelbare capaciteitsverlies in de praktijk. Banden en remmen zijn bij EV’s zwaarder belast en dus duurder, maar de grootste fout is kopen zonder hard bewijs van de accustatus: een onafhankelijk certificaat of testresultaat. Onafhankelijke batterijtests met systemen als Aviloo geven in enkele minuten een gedetailleerd beeld van de actuele capaciteit en laadprestaties, en zijn inmiddels in Nederland via diverse garages en importeurs te regelen.

Daar zit de kern: wie blind vertrouwt op “er zit nog vier jaar accugarantie op” of op optimistische WLTP-actieradiuscijfers, onderschat hoe snel techniek en software zich ontwikkelen. Oudere generaties hebben vaak een kleinere bruikbare range, minder efficiënte laadcurve en verouderde software, waardoor de waarde sneller wegzakt dan bij vergelijkbare brandstofauto’s. De combinatie van matige SoH, veel snelladen en beperkte laadopties kan een goedkope EV veranderen in een duur leertraject: hogere stroomkosten, meer laadtijd, en uiteindelijk een kostbare accuvervanging of gedwongen verkoop.

Daarmee wordt de gebruikte elektrische auto een stresstest voor het nieuwe mobiliteitsdenken: niet alleen prijs en uiterlijk zijn beslissend, maar rijprofiel, laadinfra en digitale ondersteuning. De belangrijkste ontwikkeling is dat de markt snel professioneler wordt; accudiagnose, SoH-certificaten en ervaringsdata maken het mogelijk om veel preciezer te onderhandelen en waardeverlies te beperken. Wie dat instrumentarium negeert, blijft met een fossiel reflex winkelen in een elektrische wereld – en betaalt daar vroeg of laat de hoofdprijs voor.