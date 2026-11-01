Waarom rijk worden zo lastig is: je hebt vier soorten kapitaal nodig

Een goed idee en hard werken: dat is het bekende recept voor succes als ondernemer. Wie de nieuwe Quote 500 doorbladert, ziet dat er meer nodig is. Ondernemerschapsonderzoeker Laura Rosendahl Huber van de Rotterdam School of Management (Erasmus Universiteit) onderscheidt vier soorten kapitaal. En die zijn allesbehalve eerlijk verdeeld.

Geld trekt geld aan

Wie zelf vermogen heeft of uit een vermogende familie komt, begint met een voorsprong. "Geld trekt weer geld aan," zegt Rosendahl Huber.

Toch kan het ook zonder rijke ouders. Coolblue-oprichter Pieter Zwart is het bekende voorbeeld. Hij studeerde bedrijfskunde in Rotterdam, begon in 1999 met twee studievrienden een webwinkel in mp3-spelers en maakte zijn studie nooit af. De les die Rosendahl Huber eruit trekt: niet eindeloos twijfelen, maar doorpakken.

De vier kapitalen

Menselijk kapitaal: opleiding, kennis en vaardigheden.

Financieel kapitaal: geld om op een gegeven moment te kunnen groeien.

Sociaal kapitaal: je netwerk.

Cultureel kapitaal: hoe je je gedraagt.

Ze komen vooral samen bij investeerders. Een goed idee alleen is vaak niet genoeg. Investeerders weten vooraf niet of een bedrijf slaagt, dus letten ze op signalen: hoe iemand praat, vraagt en reageert. Wie de codes kent, wint vertrouwen.

"Je moet weten wat je wil zeggen, vragen en hoe je moet reageren. Dat maakt verschil."

Een lijst van mannen

Dat verklaart voor een deel waarom de Quote 500 zo eenzijdig is. Van de 500 rijkste Nederlanders zijn er dit jaar 44 vrouw. Bij het standaardbeeld van een ondernemer denken veel mensen eerder aan een man, zegt Rosendahl Huber.

Vrouwen zitten daardoor klem. Tonen ze daadkracht, dan heten ze al snel te hard. Zijn ze warm en open, dan lijken ze minder ambitieus. "Je kunt het niet goed doen als vrouw."

Mensen met een migratieachtergrond lopen tegen vergelijkbare drempels aan. Dat knaagt aan het zelfvertrouwen en maakt een eigen bedrijf minder vanzelfsprekend.

"Dan ga je je afvragen: hoor ik daar wel?"

Rosendahl Huber onderzoekt dit ook zelf. Samen met een collega leidt ze een vijfjarig onderzoeksproject, met ruim 843.000 euro subsidie, naar hoe vrouwelijke oprichters investeerders vinden.

Rotterdam: veel kennis, weinig vermogen

Rotterdam is van oudsher een haven- en arbeidersstad. Er wordt volop gehandeld, maar er zit minder vermogen dan elders in het land, ziet Rosendahl Huber. Startende ondernemers missen daardoor juist het financiële kapitaal.

Tegelijk ligt er een kans in de driehoek Erasmus Universiteit, Erasmus MC en Delft: bedrijfskunde, techniek en zorg zitten dicht bij elkaar. De uitdaging is om die kennis om te zetten in bedrijven die blijven groeien.

Meer dan geld

Een plek in een rijkenlijst zegt niet alles over goed ondernemerschap, vindt Rosendahl Huber. Een bedrijf kan bewust wat minder winst maken en wel bijdragen aan minder CO2-uitstoot. Dat levert geen plek in de Quote 500 op, maar misschien wel een betere wereld om in te wonen.

De Quote 500 van 2026 in cijfers