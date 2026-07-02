Dit verdient een Kamerlid

141.000 euro per jaar als een fors bedrag, zeker in een tijd waarin koopkracht, woningnood en zorgkosten voortdurend onderwerp van debat zijn. Toch is dat inkomen, afgezet tegen de zwaarte van de functie en vergeleken met andere politieke topfuncties, relatief goed maar niet uitzonderlijk hoog te noemen. Het salaris van Tweede Kamerleden ligt al jaren gevoelig. Voor veel Nederlanders klinkt ruimals een fors bedrag, zeker in een tijd waarin koopkracht, woningnood en zorgkosten voortdurend onderwerp van debat zijn. Toch is dat inkomen, afgezet tegen de zwaarte van de functie en vergeleken met andere politieke topfuncties, relatief goed maar niet uitzonderlijk hoog te noemen.

Een gewoon lid van de Tweede Kamer ontvangt per 1 juli 2024 een schadeloosstelling van ruim 141.000 euro op jaarbasis, inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering. Daar bovenop kunnen alleen voorzitter, ondervoorzitters en fractievoorzitters een extra toelage ontvangen, afhankelijk van hun rol of fractiegrootte, terwijl Kamerleden daarnaast ook onkostenvergoedingen krijgen.

Wie dat bedrag in perspectief zet, ziet dat Kamerleden duidelijk minder verdienen dan ministers en staatssecretarissen. Ministers en de minister-president ontvangen per 1 juli 2024 ongeveer 205.000 euro per jaar, terwijl staatssecretarissen uitkomen op circa 192.000 euro, eveneens inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering.

Daarmee bevindt het Kamerlid zich in een interessante middenpositie. Het salaris ligt veel hoger dan dat van een Eerste Kamerlid, dat per 1 januari 2025 ruim 37.000 euro bruto per jaar ontvangt, maar ook duidelijk lager dan dat van bewindspersonen die dagelijks bestuurlijke eindverantwoordelijkheid dragen.

Toch is de functie van Kamerlid niet zomaar een goedbetaande baan. Volksvertegenwoordigers staan permanent onder publieke en mediatieke druk, moeten dossiers op uiteenlopende beleidsterreinen beheersen en maken vaak werkweken die ruim boven de standaard uitkomen. Het salaris is daarom niet alleen een vergoeding voor gewerkte uren, maar ook voor politieke verantwoordelijkheid, zichtbaarheid en de grilligheid van een onzekere loopbaan

De discussie over ‘te veel’ of ‘te weinig’ loon wordt vaak emotioneel gevoerd. Maar wie puur naar de verhoudingen kijkt, ziet dat een Kamerlid relatief goed verdient binnen het publieke bestel, zonder aan de top van die salarispiramide te staan. Juist daarom is de kwalificatie “relatief goed” waarschijnlijk treffender dan termen als buitensporig of overdreven.