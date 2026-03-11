ECONOMIE
Wachtlijst voor stroomaansluiting bij Alliander blijft groeien

Economie
door anp
woensdag, 11 maart 2026 om 8:01
anp110326071 1
ARNHEM (ANP) - Alliander, het bedrijf achter netbeheerder Liander, heeft vorig jaar meer dan 43.000 huishoudens en kleinere bedrijven op het drukke elektriciteitsnet aangesloten. Het bedrijf investeerde meer in het uitbreiden van zijn energienetten en kon mede daardoor bijna 2000 grote bedrijven van de wachtlijst schrappen. Maar de vraag naar nieuwe en zwaardere aansluitingen neemt verder toe, net als het aantal aanvragen op de wachtlijst en de wachttijden.
Dat meldt Alliander woensdag in het jaarverslag. Het bedrijf beheert de netten in Gelderland, Flevoland en delen van Noord-Holland en Friesland. Het afgelopen jaar investeerde Alliander 2,1 miljard euro in vooral het uitbreiden en het onderhouden van de elektriciteits-, gas- en warmtenetten. Dat is bijna 20 procent meer dan in 2024.
Topman Maarten Otto van Alliander zegt in een toelichting dat het bedrijf in 2025 meer werk uitvoerde dan in de jaren ervoor. "Maar we moeten ook realistisch zijn: we kunnen nog niet iedereen op het gewenste moment helpen."
