Zoon Iraanse president: Khamenei veilig en wel ondanks geruchten

TEHERAN (ANP/AFP) - De nieuwe Iraanse leider Mojtaba Khamenei is "veilig en wel". Dat laat de zoon van de Iraanse president en regeringsadviseur Yousef Pezeshkian weten op Telegram. Er gaan geruchten rond dat Khamenei gewond zou zijn geraakt bij de oorlog tussen de VS, Israël en Iran. Staatsmedia noemden hem een "gewonde veteraan", maar het werd niet duidelijk of dat om een nieuwe verwonding ging of om een oudere.

Khamenei volgde zijn vader op nadat deze werd gedood bij Israëlische en Amerikaanse aanvallen. Sindsdien is hij nog niet publiekelijk verschenen. Volgens anonieme Iraanse functionarissen is dit uit veiligheidsoverwegingen, meldt The New York Times, maar ook omdat hij mogelijk gewond is geraakt aan zijn benen. Dit zou zijn gebeurd tijdens de eerste aanvallen van de VS en Israël.

Ondanks dat Mojtaba Khamenei nog niet in het openbaar is verschenen, prijkt zijn gezicht al op grote spandoeken in hoofdstad Teheran. Ook is er een grote muurschildering van hem gemaakt.